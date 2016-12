Poveri Ma Ricchi Clip - Lo Sapete chi ha Vinto? - iVid Portale dei trailer Clip - Lo Sapete chi ha Vinto?





Data di uscita del film:

15/12/2016 Genere: Commedia Regia:

Fausto Brizzi Cast:

Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro Trama del Film POVERI MA RICCHI:

I Tucci sono una famiglia povera di un piccolo paese del Lazio. Padre, madre, una figlia vanitosa e un figlio genio, costretto a fingersi ignorante per stare al passo con la famiglia. Con loro vivono anche il cognato, botanico ma nullafacente, e la nonna, patita di serie TV. Un giorno accade qualcosa di completamente inaspettato: i Tucci vincono CENTO MILIONI di euro. Nel bel mezzo della notte fanno le valigie e partono. Destinazione: MILANO Una volta arrivati e preso possesso della loro nuova vita da milionari, i Tucci si rendono conto che i tempi sono cambiati. Oggi i ricchi sono tutti low profile, mangiano poco o niente, sono ecologisti, fanno beneficenza, si tengono in forma, vanno in giro con biciclette o macchinette elettriche. Essere ricchi, oggi, è diventata una gran scocciatura. E questa scoperta renderà le cose molto diverse da come i Tucci se le aspettavano.



Clip - Lo Sapete chi ha Vinto? Film Fausto Brizzi Anna Mazzamauro Christian De Sica Lucia Ocone poveri-ma-ricchi Enrico Brignano Lodovica Comello