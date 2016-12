Insospettabili Sospetti Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





27/04/2017 Genere: Commedia Regia:

Zach Braff Cast:

Alan Arkin, Morgan Freeman, Michael Caine, Matt Dillon, Ann-Margret Trama del Film INSOSPETTABILI SOSPETTI:

I premi Oscar® Morgan Freeman (“Million Dollar Baby”), Michael Caine (“Le regole della casa del sidro”, “Hannah e le sue sorelle”) ed Alan Arkin (“Little Miss Sunshine”) vestono, nel film del regista Zach Braff “Insospettabili sospetti” (“Going in Style”), i panni di tre amici di vecchia data - Willie, Joe ed Al - che decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati e deviare dalla retta via quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un’assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati. La New Line Cinema produce un remake dell'omonimo film di Martin Brest del 1979, Vivere alla grande, in cui tre vecchietti annoiati decidono di rapinare una banca. Alla regia troviamo Zach Braff, conosciuto soprattutto per il ruolo di J.D. nella serie di successo Scrubs.



