Paterson Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Jim Jarmusch Cast:

Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Sterling Jerins, Jared Gilman Trama del Film PATERSON:

Il film, ruota attorno alla figura di Paterson, autista di autobus di una cittadina del New Jersey con spiccate velleità poetiche. Protagonista della pellicola, Adam Driver, nuovo volto del cinema americano a suo agio sia sugli imponenti set di film come Star Wars: Il Riseglio della Forza sia di produzioni tv dallo spirito più indipendente come Girls di Lena Dunham.



-- Scegli la provincia -- Milano Roma Torino

-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 299 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film paterson Adam Driver Jared Gilman Kara Hayward Golshifteh Farahani Sterling Jerins Jim Jarmusch