Data di uscita del film:

16/12/1999 Genere: Drammatico Regia:

Oliver Stone Cast:

Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods, Jamie Foxx Trama del Film OGNI MALEDETTA DOMENICA:

Miami, Florida. Gli Sharks sono una squadra di football in crisi di risultati dopo la morte dell'anziano proprietario. L'allenatore è Tony D'Amato, un coach vecchio stile, capace e stimato nell'ambiente, spesso osteggiato dal famoso giornalista Jack Rose, ma che non gode più della fiducia della dirigenza, in particolare della giovane presidentessa Christina Pagnacci, figlia del proprietario deceduto e intenzionata a rinverdire i fasti e i successi passati e per questo disposta anche a spostare la franchigia da Miami a Los Angeles. A complicare le cose giungono anche l'infortunio del carismatico quarterback Cap Rooney, le precarie condizioni di salute del linebacker Luther 'Shark' Lavay, che il dott. Harvey Mandrake, medico della squadra totalmente privo di scrupoli, s'ostina a fare giocare a dispetto d'una frattura al collo, e il carattere ribelle e ostile alle regole dell'astro nascente Willie Beamen, sostituto di Cap e, nonostante il grande talento, inviso all'allenatore e ai compagni di squadra.





