Le Voci Bianche Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

13/08/1964 Genere: Commedia Regia:

Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa Cast:

Paolo Ferrari, Sandra Milo, Graziella Granata, Vittorio Caprioli, Anouk Aimee, Jacqueline Sassard, Barbara Steele, Leopoldo Trieste Trama del Film LE VOCI BIANCHE:

Roma, metà del Settecento. Meo è un poveraccio che deve perennemente risolvere il problema della fame. La grande occasione si presenta quando un amico gli dà l'idea di sacrificare il fratello più piccolo e portarlo in un Conservatorio per castrarlo e farlo diventare una "voce bianca", in un'epoca in cui, per volere papale, le donne non potevano recitare a teatro e quindi i castrati erano tenuti in grande considerazione perché ricoprivano i ruoli femminili. I 300 scudi di compenso risolverebbero i problemi della famiglia e permetterebbero a Meo di sposarsi, ma il fratello pensa bene di scappare. Meo lo deve sostituire, visto che non può restituire i soldi e non vuole neppure essere incarcerato. Corrompendo il chirurgo, salva la sua virilità ma deve fingere continuamente di essere una voce bianca...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 52 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Massimo Franciosa Jacqueline Sassard Graziella Granata Barbara Steele Leopoldo Trieste Sandra Milo le-voci-bianche Vittorio Caprioli Paolo Ferrari Pasquale Festa Campanile Anouk Aimee