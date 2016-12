L'ultimo Uomo Della Terra Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

19/08/1964 Genere: Fantascienza Regia:

Ubaldo Ragona, Sidney Salkow Cast:

Vincent Price, Franca Bettoia, Emma Danieli, Giacomo Rossi Stuarat, Umberto Raho Trama del Film L'ULTIMO UOMO DELLA TERRA:

Lo scienziato Robert Morgan è l’ultimo uomo della Terra: nel senso che il resto della razza umana è stato spazzato via da una terribile epidemia, che ha trasformato tutti in orridi vampiri. Il solitario Morgan è costretto a organizzare una resistenza personale: di notte si barrica in casa tra aglio e specchi, di giorno gira per la città in cerca di generi di prima necessità, armato di paletti di frassino...





