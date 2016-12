Gli Indifferenti Clip Italiana with eng subs - iVid Portale dei trailer Clip Italiana with eng subs





Data di uscita del film:

15/01/1964 Genere: Drammatico Regia:

Francesco Maselli Cast:

Claudia Cardinale, Rod Steiger, Shelley Winters, Tomas Milian, Paulette Goddard Trama del Film GLI INDIFFERENTI:

Carla e Michele appartengono alla buona borghesia romana. Nonostante le loro velleità, sono incapaci di riprendere in mano la disastrata situazione familiare. Carla si mette con Merumeci, già amante di sua madre; Michele, dopo aver goffamente tentato di uccidere l’uomo, accetta di vivere nella sua ombra...





