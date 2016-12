Se Permettete Parliamo Di Donne Clip Italiana with eng subs - iVid Portale dei trailer Clip Italiana with eng subs





Data di uscita del film:

25/03/1964 Genere: Commedia Regia:

Ettore Scola Cast:

Vittorio Gassman, Mario Brega, Walter Chiari, Umberto D'Orsi, Eleonora Rossi Drago, Antonella ualdi, Trama del Film SE PERMETTETE PARLIAMO DI DONNE:

Varie avventure di cui sono protagoniste le donne. Si va dalla prostituta con il marito compiacente, alla ragazza che non trova un posto per appartarsi col fidanzato, dalla siciliana superstiziosa, alla signora bene in cerca di emozioni proibite, dalla donna incerta tra due amanti, alla moglie di un detenuto che deve giustificare un figlio avuto in assenza del marito...





Clip Italiana with eng subs Film Walter Chiari Mario Brega se-permettete-parliamo-di-donne Ettore Scola Umberto D'Orsi Antonella ualdi Vittorio Gassman Eleonora Rossi Drago