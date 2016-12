La Vita Agra Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

22/04/1964 Genere: Commedia Regia:

Carlo Lizzani Cast:

Ugo Tognazzi, Giovanna Ralli, Rossana Martini Trama del Film LA VITA AGRA:

Luciano Bianchi è addetto ai servizi culturali di una grande miniera. Dopo il licenziamento, per vendicare se stesso ed i minatori periti in una grave sciagura, Luciano si reca a Milano deciso a compiere un attentato. Ma nella Milano del miracolo economico è travolto dalla febbrile attività della metropoli, deluso dai "compagni", affascinato da una giovane donna alla quale si unisce, rinnega le sue idee, si mette a lavorare e si insabbia. Giorno per giorno colui che doveva essere un rivoluzionario diventa invece un arrampicatore proteso soltanto verso la conquista di un benessere tipicamente borghese...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 50 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Giovanna Ralli la-vita-agra Ugo Tognazzi Carlo Lizzani Rossana Martini