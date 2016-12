The Mission (1999) Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

19/11/1999 Genere: Thriller Regia:

Johnnie To Cast:

Anthony Chau-Sang Wong, Francis Ng, Jackie Chung-yin Lui Trama del Film THE MISSION (1999):

Il Boss della Triade Lung, che è appena sfuggito da un tentato assassinioun assassinio, assume cinque killer per la sua protezione. La loro solidarietà viene messa a dura prova quando Lung dà un ordine speciale...





