Ragazze Interrotte Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

24/03/2000 Genere: Drammatico Regia:

James Mangold Cast:

Winona Ryder, Angelina Jolie, Clea DuVall Trama del Film RAGAZZE INTERROTTE:

1967. Susanna Kaysen è una ragazza all'apparenza normale, con un cattivo rapporto con i genitori, piena di insicurezze e debolezze, che a volte si rifugia in un universo mentale personale. Ama scrivere, e annota i fatti della sua vita in una specie di diario. Una sera, Susanna ingoia un flacone di aspirine con della vodka; viene soccorsa, e successivamente i genitori decidono di portarla in un ospedale psichiatrico, il Claymore Hospital; lì, Susanna firma il ricovero. Quando lo psichiatra diagnostica un disturbo borderline di personalità e lo riferisce ai genitori, aggiungendo che spesso è un disturbo ereditario, la coppia reagisce con deciso rifiuto, non tollerando di essere associati ad una malattia mentale.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 64 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Angelina Jolie Clea DuVall Winona Ryder James Mangold ragazze-interrotte