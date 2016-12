S.o.s. Summer Of Sam - Panico A New York Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

19/11/1999 Genere: Thriller Regia:

Spike Lee Cast:

John Leguizamo, Adrien Brody, Mira Sorvino Trama del Film S.O.S. SUMMER OF SAM - PANICO A NEW YORK:

Nell'estate del 1977 un serial killer uccide coppiette e donne sole nel Bronx. Si chiama David Berkowitz, sente i cani parlare e si firma "Son of Sam". La polizia chiede l'aiuto ad alcuni mafiosi del quartiere, guidati da Luigi, che iniziano le ricerche, trasformandole presto in una vera e propria caccia alle streghe. Il loro principale sospetto è Ritchie, un punk che lavora in un locale gay di Manhattan. Il suo migliore amico è Vinny, sposato con Dionna, assiduo frequentatore di discoteche e adultero. Sarà proprio Vinny a consegnare Ritchie ai mafiosi, che iniziano a picchiarlo proprio quando la polizia ha appena arrestato casualmente il vero serial killer.





Trailer Italiano Film John Leguizamo Spike Lee s-o-s-summer-of-sam-panico-a-new-york Adrien Brody Mira Sorvino