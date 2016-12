Cruel Intentions - Prima Regola Non Innamorarsi Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

27/08/1999 Genere: Thriller Regia:

Roger Kumble Cast:

Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon Trama del Film CRUEL INTENTIONS - PRIMA REGOLA NON INNAMORARSI:

All'inizio delle vacanze estive Court lascia Kathrin e si fidanza con l'innocente Cecile. Per vendicarsi di Court, Kathrin spinge il fratellastro Sebastian a corteggiare Cecile con l'intenzione di farle perdere la verginità. Sebastian accetta la sfida, ma ritenendola troppo facile sposta le sue mire sulla figlia del nuovo preside, Annette. La ragazza, autrice di un articolo in cui dichiara che intende mantenersi vergine fino al matrimonio, solletica la curiosità di Sebastian che cerca di farla cadere in tentazione.





