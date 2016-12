Smetto Quando Voglio - Masterclass Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

02/02/2017 Genere: Commedia Regia:

Sydney Sibilia Cast:

Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano e Valeria Solarino. Trama del Film SMETTO QUANDO VOGLIO - Masterclass:

Dopo il successo di Smetto quando voglio – storia di sette brillanti cervelli, laureati nelle discipline più complesse ma ormai senza lavoro, a cui viene un’idea geniale (ma non proprio legale) per sconfiggere la (loro) crisi – il regista salernitano Sydney Sibilia porta sul grande schermo il sequel del film, pellicola che fa parte di una trilogia, il terzo capitolo si intitolerà Revolution. La banda dei ricercatori è tornata. Se nel primo Smetto Quando Voglio hanno lavorato per creare una straordinaria droga legale, nel secondo capitolo si troveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, con nuovi componenti e rocambolesche situazioni, ancora una volta e come al solito…Stupefacenti!



