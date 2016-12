Sedotta E Abbandonata Trailer Italiano with eng subs - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano with eng subs





Data di uscita del film:

24/07/1963 Genere: Commedia Regia:

Pietro Germi Cast:

Saro Urzì, Stefania Sandrelli, Aldo Puglisi, Lando Buzzanca, Leopoldo trieste, Umberto Spadaro Trama del Film SEDOTTA E ABBANDONATA:

In un paesino siciliano, la giovane Agnese viene circuita e sedotta da Peppino, fidanzato della sorella Matilde. Tornata a casa, la ragazza non riesce a nascondere le ragioni della sua inquietudine e viene scoperta dai genitori. Il padre Vincenzo Ascalone, in preda ad un attacco di collera, prima si getta sulla povera Agnese, poi, avuta la conferma della sua gravidanza, corre a casa di Peppino e lo malmena davanti ai suoi genitori, obbligandolo a sposare la figlia disonorata e rinunciare alla mano di Matilde...





