Data di uscita del film:

28/11/1963 Genere: Documentario Regia:

Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi Cast:

Stefano Sibaldi, Henning Skaarup, Peter Ustinov Trama del Film MONDO CANE N. 2:

artendo dall'asportazione delle corde vocali dei cani inglesi e relativa invettiva contro la britannica censura e denigrazione del film precedente, si passa allo stilista Emilio Federico Schubert che fa sfilare cani con il pelo dipinto in tinta con l'abito e il cappello dell'indossatrice che lo porta a spasso sulla passerella, successivamente la telecamera fa zoom sulla capigliatura di una spettatrice di tale sfilata mostrando così che la donna indossa una parrucca e questo porta al mercato dei capelli di Aversa, dove le donne si fanno tagliare i capelli per racimolare qualcosa, e dalla Campania si passa ad un'industria di parrucche newyorkese che confeziona parrucche per le indaffaratissime americane...





