Data di uscita del film:

22/08/1963 Genere: Fantasy Regia:

Umberto Lenzi Cast:

Pierre Brice, Sergio Ciani, Moira Orfei, Maria Grazia Spina, Massimo Serato, Alan Stell Trama del Film ZORRO CONTRO MACISTE:

Alla morte di Filippo II di Spagna, re di Navarra, le due eredi del defunto sono le due nipoti: la principessa Malva e la principessa Isabella. Le due sono molto diverse, Isabella è saggia e avveduta mentre Malva è crudele e molto ambiziosa. Entrambe sanno che prima di morire il sovrano ha quasi sicuramente scelto Isabella, e per questo Malva assolda Maciste per cercare di mettere le mani su un cofanetto contenente il testamento del re, per sostituirlo con uno a lei favorevole. Isabella intuisce la manovra e assume Zorro con l'incarico di mettere le mani sul cofanetto prima della rivale...





