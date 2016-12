Duello Nel Texas Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

19/09/1963 Genere: Western Regia:

Ricardo Blasco Cast:

Richard Harrison, Giacomo Rossi Stuart, Mikaela Trama del Film DUELLO NEL TEXAS:

Vicino a Carteville, una piccola cittadina degli Stati Uniti confinante col Messico, c'è la casa dove vivono e lavorano i Martinez, una famiglia di cercatori d'oro messicani composta dall'anziano Don Diego e dai suoi figli Manuel ed Elisa. Nel nucleo famigliare c'è anche Ricardo, un giovane orfano americano adottato da Diego soprannominato Gringo che da quattro anni si è trasferito in Messico per combattere al fianco dei rivoluzionari. Un giorno, mentre Manuel ed Elisa sono al lavoro, tre figure mascherate assalgono la fattoria dei Martinez, ferendo gravemente Don Diego e depredandolo di tutto l'oro raccolto in anni di lavoro. Manuel sente il rumore degli spari si precipita. Vede gli assalitori fuggire, li insegue ma viene ferito. Lo soccorre Gringo, fuggito dopo uno scontro con le truppe messicane e tornato giusto in tempo raccogliere l'ultimo respiro del padre adottivo. Con l'aiuto di Manuel scopre che la responsabilità dell'aggressione è da ricercare in una organizzazione criminosa guidata dallo sceriffo...





