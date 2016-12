I Basilischi Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

04/09/1963 Genere: Drammatico Regia:

Lina Wertmüller Cast:

Antonio Petruzzi, Stefano Satta Flores, Sergio Ferranino Trama del Film I BASILISCHI:

La piccolissima provincia come riparo dal mondo e dalle responsabilità , rifugio per giovani cresciuti nell'accidia senza lo straccio di un ideale o di un obiettivo che non sia quello di una decorosa sopravvivenza. Francesco, Sergio e Antonio sono tre giovani privilegiati che vivono in un tipico paesino di provincia, Minervino Murge situato tra la Puglia e la Basilicata: il film è il ritratto della loro vita, ormai troppo intrisa di apatia e provincialismo, per poter far loro desiderare davvero di spiccare il volo verso mete più stimolanti...





