Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Andrea De Sica Cast:

Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Fabrizio Rongione, Yuliia Sobol Trama del Film I FIGLI DELLA NOTTE:

Con poca voglia ma parecchia obbedienza alla madre, Giulio entra in un collegio prestigioso per rampolli benestanti. Dalle sembianze asburgiche, la struttura è una nota palestra per la futura classe dirigente, rigida e spietata. Il ragazzo è immediatamente attratto da Edo, dalla personalità a lui opposta, anticonformista e incline alla ribellione. In complicità si oppongono al bullismo imperante e in totale segretezza, iniziano a trascorrere nottate in un locale di prostitute. Gli effetti attesi non tarderanno a presentarsi.



