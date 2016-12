La Ragazza Dei Miei Sogni Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

2017 Genere: Drammatico Regia:

Saverio Di Biagio Cast:

Primo Reggiani, Miriam Giovannelli, Nicolas Vaporidis, Chiara Gensini, Marco Rossetti Trama del Film LA RAGAZZA DEI MIEI SOGNI:

P. è un giovane trentenne insoddisfatto. Molte le situazioni che hanno condizionato pesantemente la sua vita e che gli impediscono di vivere come vorrebbe: la morte dei genitori, l'asettica redazione giornalistica in cui lavora; Mario, il suo coinquilino, tanto spigliato quanto superficiale; Margherita, la ragazza di cui è innamorato e alla quale non riesce a dichiararsi. Un giorno P. incontra in ufficio un suo vecchio amico del liceo, Alessandro, brillante consulente informatico di giorno e scatenato musicista elettronico di notte, che gli apre le porte di un mondo fantastico e segreto, nascosto dietro la realtà che siamo abituati a conoscere.



