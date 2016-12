The Shack Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2017 Genere: Drammatico Regia:

Stuart Hazeldin Cast:

Sam Worthington, Octavia Spencer, Radha Mitchell, Tim McGraw Trama del Film THE SHACK:

Il progetto si basa sull'omonimo romanzo (uscito in Italia con il nome di Il Rifugio, edito da Rizzoli) nel 2007 di William P. Young, e racconta quello che accade a Mack Phillips (Worthington) dopo una tragedia che colpisce la sua famiglia, trascinandolo nella depressione e mettendo alla prova la sua fede. L'uomo riceve una lettera misteriosa che gli ordina di raggiungere un capanno che si trova in Oregon, in mezzo alla natura. Mack parte e sul suo cammino incontra un trio misterioso composto da una donna chiamata Papa (Spencer), esperienza che gli regala una nuova consapevolezza e lo porta a capire il senso della sua vita.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 30 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film the-shack Stuart Hazeldin Octavia Spencer Sam Worthington Radha Mitchell Tim McGraw