Data di uscita del film:

28/05/1963 Genere: Commedia Regia:

Antonio Pietrangeli Cast:

Nino Manfredi, Catherine Spaak, Didi Perego Trama del Film LA PARMIGIANA:

A Parma, Dora abita con lo zio prete, ma la vita di provincia le va stretta: prima seduce Giacomo, un seminarista in vacanza, poi scappa con lui a Riccione. Ha inizio così una peregrinazione sentimentale che la porta tra le braccia di diversi uomini; quando decide di tornare con Nino, per il quale in fondo prova davvero un po' d'amore, scopre che questi è mantenuto da Iris, una donna più anziana di lui...





