scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

06/07/2017 Genere: Supereroi Regia:

Jon Watts Cast:

Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Marisa Tomei Trama del Film SPIDER-MAN: Homecoming:

Il giovane Tom Holland/Spider-Man, reduce dal debutto in "Captain America: Civil War", esplora la sua nuova identità di supereroe in Spider-Man: Homecoming ritrovandosi a dover gestire il dilemma: fare i compiti per il giorno dopo o salvare il mondo.



