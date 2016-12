Captain Fantastic Clip - Una Strana Dichiarazione - iVid Portale dei trailer Clip - Una Strana Dichiarazione





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

07/12/2016 Genere: Drammatico Regia:

Matt Ross Cast:

Viggo Mortensen, Frank Langella, Steve Zahn, Kathryn Hahn, Missi Pyle Trama del Film CAPTAIN FANTASTIC:

Un padre (Mortensen) , devoto nell'insegnamento dei suoi sei figli su come vivere e sopravvivere nelle profonde foreste del Pacifico nord-occidentale, è costretto a lasciare il paradiso che si era creato. Quando si trova di fronte al mondo reale, comincia un viaggio che sfida le sue idee sulla libertà e su cosa significhi metter su una famiglia. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2016, il film fa parte della sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes.



