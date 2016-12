Qua La Zampa! Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

19/01/2017 Genere: Family Regia:

Lasse Hallström Cast:

Gerry Scotty Trama del Film QUA LA ZAMPA!:

Il narratore della storia è Bailey, un cucciolo di cane saggio e divertente che tra mille avventure e tanti proprietari ci conduce in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell’amore e della lealtà , superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani. Adattamento cinematografico del best seller di W. Bruce Cameron, pubblicato in Italia con il titolo di Dalla parte di Bailey.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 56 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film qua-la-zampa Lasse Hallström Gerry Scotty