Aquarius Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

15/12/2016 Genere: Drammatico Regia:

Kleber Mendonça Filho Cast:

Sonia Braga, Jeff Rosick, Irandhir Santos, Maeve Jinkings, Julia Bernat Trama del Film AQUARIUS:

Clara è un critico musicale in pensione ed è rimasta l'unica ad abitare il palazzo “Aquarius”, costruito negli anni Quaranta per l'alta borghesia di Recife. Tutti gli altri inquilini hanno ceduto alle offerte di una società immobiliare che ora possiede l'intero stabile, con l'eccezione dell'interno di Clara. Tra lei e Diego, il giovane incaricato del progetto dalla Società , s'innesca un'aperta guerra fredda, che spinge forzatamente la donna a ripensare al proprio passato così come al futuro che l'aspetta.



-- Scegli la provincia -- Bergamo Bologna Cuneo Firenze Genova Mantova Milano Padova Pisa Roma Torino Treviso Udine Venezia

VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 93 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Maeve Jinkings Kleber Mendonça Filho Jeff Rosick aquarius Irandhir Santos Julia Bernat Sonia Braga