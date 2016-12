Pet Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Carles Torrens Cast:

Jennette McCurdy, Ksenia Solo, Dominic Monaghan, Nathan Parsons, Gary Tunnicliffe Trama del Film PET:

Dopo tanto tempo Seth incontra Holly, una sua vecchia fiamma, e in breve matura un'ossessione per lei che lo condurrà a tenerla prigioniera nel rifugio per animali dove lavora. Ma non sarà lui ad essere l'unico carnefice: Holly nasconde qualcosa e potrebbe trasformarsi da vittima a boia.



