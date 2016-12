Monte Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

24/11/2016 Genere: Drammatico Regia:

Amir Naderi Cast:

Andrea Sartoretti, Claudia Potenza, Zaccaria Zanghellini, Anna Bonaiuto Trama del Film MONTE:

Nell'Italia medioevale una famiglia fatica a sopravvivere in una zona rocciosa all'ombra di un monte che non lascia passare i raggi del sole e rende il terreno praticamente incoltivabile. Si tratta dell'abitazione in cui hanno sempre vissuto da generazioni e, nonostante molti l'abbiano già fatto, il capofamiglia Agostino non intende lasciarla. Trattati come appestati quando si recano nei centri più grandi per vendere senza successo le pessime verdure che coltivano e schifati da tutti perché accusati di portare sfortuna, sembra non esserci salvezza per loro. Almeno fino a che Agostino, che di trasferirsi non vuole saperne, non decide che quel problema che li affligge lui lo distruggerà, che da solo abbatterà la montagna a martellate, non importa quanto ci vorrà.



