Fuga Da Reuma Park Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

15/12/2016 Genere: Commedia Regia:

Aldo, Giovanni, Giacomo, Morgan Bertacca Cast:

Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Silvana Fallisi, Salvatore Ficarra, Valentino Picone Trama del Film FUGA DA REUMA PARK:

Non ci troviamo sulla Terra, ma sul pianeta "Aldo Giovanni e Giacomo" tra 25 anni: qui tutto può succedere. Giacomo è in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera e gira con una pistola giocattolo, Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni (ma non ha perso la passione per le procaci infermiere), Aldo viene abbandonato dai figli (Ficarra e Picone) proprio la mattina di Natale. Si ritrovano tutti lì, al Reuma Park, una casa di ricovero improvvisata all'interno di un Luna Park dismesso, dove imperversa l'energica Ludmilla, un'infermiera russa taglia XXL...



-- Scegli la provincia -- Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta Andria Trani Belluno Benevento Bergamo Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Chieti Como Cremona Cuneo Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa Carrara Matera Messina Milano Modena Monza Brianza Napoli Novara Nuoro Ogliastra Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Varese Venezia Verbano Cusio Ossola Vercelli Verona Vicenza Viterbo

-- Seleziona il video -- Speciale iVid



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 1.115 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Giovanni Storti Giacomo fuga-da-reuma-park Valentino Picone Morgan Bertacca Giacomo Poretti Aldo Baglio Salvatore Ficarra Giovanni Aldo Silvana Fallisi