Il Viaggio Di Fanny Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

26/01/2017 Genere: Drammatico Regia:

Lola Doillon Cast:

Léonie Souchaud,  Fantine Harduin,  Juliane Lepoureau,  Ryan Brodie,  Anaïs Meiringer Trama del Film IL VIAGGIO DI FANNY:

Francia, 1943. La nazione è ancora occupata dalla Germania quando i genitori di Fanny, tredici anni, e le sue sorelline più piccole, rispettivamente sei e otto anni, le mandano in un orfanotrofio per bambini ebrei che si trova nel Nord Italia, non lontano dal confine che tripartisce Italia stessa, Francia e Svizzera. Ben presto però, i nazisti arrivano sul territorio italiano e i membri dell'orfanotrofio organizzano disperatamente la partenza dei bambini verso il fronte svizzero, noto ai più per essere rimasto fondamentalmente neutrale durante la Seconda Guerra Mondiale, seppur circondato da tutti paesi in guerra tra loro. Fanny e le sorelle, insieme ad un ristretto gruppo di altri bambini ebrei che, come loro, sono stati mandati via da Parigi a causa del pericolo di deportazione eccessivo e sempre imminente, si ritrovano sole, senza più né riferimenti, né conoscenze, né appoggi e sono comunque costrette a viaggiare senza sosta fino al raggiungimento della frontiera con sopra innalzata la bandiera rossa con la croce bianca. Il viaggio non sarà né breve, considerando che nella maggior parte del tempo deve essere percorso a piedi, né tantomeno facile, dato che degli ufficiali tedeschi, trovatisi in territorio francese, si mettono sulle loro tracce. Eppure la forza d'animo che infonde in Fanny il ricordo d'Eli, il suo primo amore platonico, e il coraggio di tutto il gruppo, diventano l'unico mordente valido per andare avanti fino alla fine.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 213 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Léonie Souchaud  Fantine Harduin  Anaïs Meiringer  Juliane Lepoureau  Ryan Brodie il-viaggio-di-fanny Lola Doillon