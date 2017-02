Barriere Trailer Originale II - iVid Portale dei trailer Trailer Originale II





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

23/02/2017 Genere: Drammatico Regia:

Denzel Washington Cast:

Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson, Jovan Adepo, Russell Hornsby, Mykelti Williamson, Saniyya Sidney Trama del Film BARRIERE:

Il dramma è un adattamento cinematografico dell'omonimo spettacolo teatrale del Premio Pulitzer August Wilson premiato con un Tony Award. La trama di Fences si svolge negli anni '50 e ruota attorno a Troy Maxon, un afroamericano ex star del baseball che ora lavora come spazzino. L'equilibrio costruito dall'uomo all'interno della sua famiglia va in pezzi quando il figlio Cory disubbidisce al padre e si presenta ad un provino per il football che potrebbe portarlo a vincere una borsa di studio per un'università. Troy non vuole che il figlio si avvicini al mondo dello sport temendo che possa essere scartato per il colore della sua pelle com'era successo a lui anni prima.



-- Scegli la provincia -- Ascoli Piceno Bergamo Bologna Brescia Cagliari Caserta Catania Cremona Ferrara Firenze Forlì Genova Livorno Mantova Milano Modena Monza Brianza Napoli Padova Palermo Parma Pesaro Urbino Piacenza Pisa Ravenna Reggio Calabria Roma Torino Treviso Trieste Udine Venezia Verona

-- Seleziona il video -- Trailer Originale Trailer Italiano Clip - Tienili Tu



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 1.697 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale II Film barriere Stephen Henderson Viola Davis Denzel Washington Russell Hornsby Saniyya Sidney Mykelti Williamson Jovan Adepo