Il Pił Grande Sogno Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

24/11/2016 Genere: Drammatico Regia:

Michele Vannucci Cast:

Mirko Frezza, Alessandro Borghi, Vittorio Viviani, Milena Mancini, Ivana Lotito, Ginevra De Carolis, Crystel Frezza Trama del Film IL PIƙ GRANDE SOGNO:

A 39 anni Mirko eL8; appena uscito dal carcere: fuori, nella periferia di Roma, lo aspetta un futuro da inventare. Quando viene eletto Presidente del comitato di quartiere, decide di sognare unā€™esistenza diversa. Non solo per seL9; e per la propria famiglia, ma anche per tutta la borgata in cui vive. Questo film racconta di un ā€œbanditoā€ che, aiutato dal suo migliore amico Boccione, vuol trasformare lā€™indifferenza del quartiere in solidarietaL8;, lā€™asfalto in un rigoglioso campo di pomodori, inventandosi custode di una felicitaL8; che neanche lui sa bene come raggiungere. EL8; la storia di un sogno fragile e irrazionale, capace di regalare un futuro a chi non credeva di meritarsi neanche un presente.



-- Scegli la provincia -- Milano

VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 64 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Ivana Lotito Milena Mancini Michele Vannucci Vittorio Viviani Crystel Frezza Ginevra De Carolis Alessandro Borghi il-piu-grande-sogno Mirko Frezza