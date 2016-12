Shut In Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





07/12/2016 Genere: Drammatico Regia:

Farren Blackburn Cast:

Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt, David Cubitt, Crystal Balint, Tim Post Trama del Film SHUT IN - L'Inganno:

Naomi Watts veste i panni di una psicologa infantile. La donna vive e lavora senza mai allontanarsi dalla sua casa, dove riceve a domicilio i suoi pazienti e soprattutto si occupa del figliastro diciottenne Stephen, ridotto in stato vegetativo dall'incidente stradale in cui è morto il marito Richard. Quando resta coinvolta nella misteriosa sparizione di uno dei suoi pazienti, il piccolo Tom, Mary comincia tuttavia a essere perseguitata da strani eventi che condurranno a un'agghiacciante scoperta che lascerà tutti col fiato sospeso.



