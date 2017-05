Monster Trucks Trailer Italiano 2 - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano 2





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

04/05/2017 Genere: Azione Regia:

Chris Wedge Cast:

Jane Levy, Lucas Till, Holt McCallany, Amy Ryan, Rob Lowe Trama del Film MONSTER TRUCKS:

Chris Wedge dirigerà il primo episodio di un nuovo franchise d'azione Monster Trucks. Il film sarà un mix tra live action e animazione, come il film dei Puffi, incentrato sugli enormi veicoli noti, appunto, come Monster Trucks, ma su una storia originale.



-- Scegli la provincia -- Bari Bergamo Brescia Cagliari Caserta Catania Chieti Como Cosenza Ferrara Firenze Foggia Forlì Genova L'Aquila Livorno Mantova Messina Milano Modena Monza Brianza Napoli Novara Padova Parma Pavia Perugia Pescara Piacenza Pisa Prato Ravenna Rimini Roma Rovigo Salerno Siena Teramo Torino Treviso Udine Varese Venezia Verona

-- Seleziona il video -- Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 15.514 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano 2 Film Jane Levy Holt McCallany Lucas Till monster-trucks Amy Ryan Chris Wedge Rob Lowe