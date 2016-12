The Unspoken Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Sheldon Wilson Cast:

Jodelle Ferland, Neal McDonough Trama del Film THE UNSPOKEN:

Nel film Jodelle Ferland veste i panni di una giovane baby-sitter chiamata per prendersi cura di un ragazzino di 9 anni il cui padre è stato ucciso nella stessa dimora in cui il ragazzo vive ancora oggi.



