Army Of One Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Larry Charles Cast:

Nicolas Cage Trama del Film ARMY OF ONE:

Il film è liberamente ispirato ad un articolo di Chris Heath pubblicato su GQ che tratta delle vere disavventure di Gary Faulkner, un operaio edile del Colorado che decide di voler catturare Bin Laden e iniziare una vera e propria lotta al terrorismo. A differenza delle storia reale Cage nella pellicola non sarà un operaio bensì un americano medio.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 152 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Larry Charles Nicolas Cage army-of-one