Quel Bravo Ragazzo Speciale iVid - iVid Portale dei trailer Speciale iVid





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

17/11/2016 Genere: Commedia Regia:

Enrico Lando Cast:

Herbert Ballerina, Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso, Ninni Bruschetta, Daniela Virgilio Trama del Film QUEL BRAVO RAGAZZO:

Cosa succede se un potentissimo boss mafioso sta per morire e vuole lasciare il comando della sua spietatissima cosca a un figlio che non ha mai riconosciuto? Ma, soprattutto, cosa succede se quel figlio è un innocuo, ingenuo e goffo ragazzotto di 35 anni che fa il chierichetto e che è vissuto in un orfanotrofio di un paesino del Sud Italia?





-- Seleziona il video -- Trailer Italiano Clip - La Preparazione



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 1.161 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Speciale iVid Film Enrico Lo Verso Tony Sperandeo Ninni Bruschetta quel-bravo-ragazzo Daniela Virgilio Enrico Lando Herbert Ballerina