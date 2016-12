La VeritÀ Negata Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

17/11/2016 Genere: Drammatico Regia:

Mick Jackson Cast:

Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall Trama del Film LA VERITÀ NEGATA:

Basato sul famoso libro “Denial: Holocaust History on Trial” di Deborah E. Lipstadt, il film racconta la battaglia legale intrapresa dall’autrice, interpretata dal premio Oscar® Rachel Weisz, contro il negazionista David Irving (Timothy Spall). Toccò alla Lipstadt e al suo gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton (Tom Wilkinson) provare la verità storica dell’Olocausto in un’aula di tribunale.





