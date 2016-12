Shut Eye - Stagione 1 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

07/12/2016 Genere: Azione Regia:

Cast:

Jeffrey Donovan, Kadee Strickland, Isabella Rossellini, Emmanuelle Chriqui, Susan Misner, Angus Sampson, David Zayas Trama del Film SHUT EYE - Stagione 1:

Lo show ha come protagonista Jeffrey Donovan nel ruolo di Charlie Haverford. Gli episodi racconteranno quello che accade a un criminale che gestisce l’attività di alcuni presunti indovini. Dopo che l’irato fidanzato di una cliente lo colpisce alla testa e la situazione si interseca con una sessione di ipnosi, la vita dell’uomo cambia radicalmente dopo essere stata a lungo basata sulla frode.



