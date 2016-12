Evolution Trailer Internazionale - iVid Portale dei trailer Trailer Internazionale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantascienza Regia:

Lucile Hadzihalilovic Cast:

Max Brebant, Roxane Duran, Julie-Marie Parmentier Trama del Film EVOLUTION:

Nicolas è un ragazzino di 10 anni. Vive con sua madre su un’isola abitata esclusivamente da donne e adolescenti. In un ospedale, nei pressi dell’oceano, sono sottoposti a uno strano trattamento medico. Il ragazzo, alla soglia dell’adolescenza, comincia allora a interrogarsi su ciò che accade intorno a lui e si rende conto che sua madre mente. La notte, in spiaggia, le abitanti dell’isola si riuniscono. Nicolas è deciso a scoprire quello che fanno. E’ solo l’inizio di un incubo in cui il nostro giovane eroe rimane sempre più intrappolato, ma troverà un’alleata imprevista in Stella, una giovane infermiera.



Trailer Internazionale Film Lucile Hadzihalilovic Julie-Marie Parmentier evolution Roxane Duran Max Brebant