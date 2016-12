Paterson Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Jim Jarmusch Cast:

Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Sterling Jerins, Jared Gilman Trama del Film PATERSON:

Il film, ruota attorno alla figura di Paterson, autista di autobus di una cittadina del New Jersey con spiccate velleità poetiche. Protagonista della pellicola, Adam Driver, nuovo volto del cinema americano a suo agio sia sugli imponenti set di film come Star Wars: Il Riseglio della Forza sia di produzioni tv dallo spirito più indipendente come Girls di Lena Dunham.



-- Scegli la provincia -- Ancona Aosta Bari Bergamo Bologna Cagliari Catania Fermo Firenze Forlì Genova La Spezia Livorno Mantova Milano Napoli Padova Palermo Parma Perugia Pesaro Urbino Pisa Pordenone Ravenna Reggio Emilia Roma Torino Trento Treviso Udine Venezia

-- Seleziona il video -- Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 100 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Jim Jarmusch Sterling Jerins Kara Hayward Jared Gilman Adam Driver paterson Golshifteh Farahani