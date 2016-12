Fear Inc. Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Vincent Masciale Cast:

Lucas Neff, Caitlin Stasey, Chris Marquette, Stephanie Drake, Mark Moses. Trama del Film FEAR INC.:

Fear, Inc. è una compagnia che ha la capacità di trasformare gli peggiori incubi in realtà. Joe Foster, amante dell'orrore, ricorre ai servizi della Fear, Inc. ma ben presto si ritroverà a vivere una situazione terrificante dove il confine tra realtà e fantasia diventerà sempre più labile.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 121 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Caitlin Stasey Lucas Neff Mark Moses. Stephanie Drake fear-inc Chris Marquette Vincent Masciale