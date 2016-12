La Festa Prima Delle Feste Trailer Originale II - iVid Portale dei trailer Trailer Originale 2





07/12/2016 Genere: Commedia Regia:

Josh Gordon, Will Speck Cast:

Jennifer Aniston, Jason Bateman, T.J. Miller, Kate McKinnon, Olivia Munn, Jamie Chung, Courtney B. Vance Trama del Film LA FESTA PRIMA DELLE FESTE:

Una festa natalizia in ufficio destinata a non andare nel modo previsto. La Aniston interpreta il capo di una società che tenta di chiudere il dipartimento del fratello (Bateman), una testa calda che ama le feste epiche più di ogni altra cosa. E sarà proprio una festa natalizia quella che dovrà organizzare velocemente per fare un'ottima impressione su un potenziale cliente e salvare il suo dipartimento.



