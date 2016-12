Per Mio Figlio Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

17/11/2016 Genere: Drammatico Regia:

Frédéric Mermoud Cast:

Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, David Clavel, Diane Rouxel, Samuel Labarthe, Oliver Chantreau Trama del Film PER MIO FIGLIO:

Diane Kramer ha un'unica ossesione: trovare il conducente della Mercedes color moka che ha investito suo figlio e devastato la sua vita. Con una valigia, pochi soldi e una pistola, si trasferisce a Evian, dove scopre vivere il conducente dell'auto. Ma a volte, la strada della vendetta è molto più tortuosa di quello che sembra... Diane si troverà a fronteggiare un'altra donna, affascinante e misteriosa.





