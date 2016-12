La Sindrome Di Antonio Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





17/11/2016 Genere: Commedia Regia:

Claudio Rossi Massimi Cast:

Biagio Iacovelli, Queralt Badalamenti, Remo Girone, Moni Ovadia, Antonio Catania, Giorgio Albertazzi Trama del Film LA SINDROME DI ANTONIO:

Per capire fino in fondo un uomo e le sue idee bisogna andare nel posto in cui quell’uomo e quelle idee hanno avuto origine”. È questa la convinzione che muoverà Antonio a partire a bordo della sua cinquecento per conoscere quei luoghi della Grecia, dove scoprirà molto di più. La sindrome di Antonio di Claudio Rossi Massimi è un film on the road che racconta, con toni solari, lievi e spesso ironici, i dubbi e i malesseri esistenziali dell’anima, non tanto di una generazione ma di chi decide di misurarsi con il mondo. Un viaggio fatto anche diincontri, paesaggi incantevoli e un romantico amore





