Data di uscita del film:

25/11/2016 Genere: Commedia Regia:

Amy Sherman-Palladino Cast:

Alexis Bledel, Lauren Graham, Scott Patterson, ared Padalecki, MiloVentimiglia, Matt Czuchry Trama del Film UNA MAMMA PER AMICA - DI NUOVO INSIEME:

Ebbene sì sono passati quasi dieci anni dall’ultima volta che le abbiamo viste! Era il 2007 quando nell’episodio finale della settima stagione di Una Mamma Per Amica abbiamo salutato Rory (Alexis Bledel) in partenza per inseguire il suo sogno di diventare giornalista, lasciando Lorelai (Lauren Graham) a casa ma in compagnia del suo grande amore Luke (Scott Patterson). Tutti gli occhi sono puntati sul ritorno dei tre ex fidanzati di Rory, Dean (Jared Padalecki), Jess (MiloVentimiglia) e Logan (Matt Czuchry), e su quello che questo ritorno significa: Rory si rimetterà con uno di loro? Ma Alexis Bledel sposta l’attenzione su un altro aspetto importante della vita del suo personaggio. Rory si troverà in un momento difficile della sua carriera e quindi della sua vita: “Il suo campo [il giornalismo] è cambiato notevolmente quando ancora lei stava imparando il mestiere” ha dichiarato Alexis a Us, “lei ha vissuto un po’ come una vagabonda, inseguendo ogni storia a cui si appassionava.”Ebbene sì sono passati quasi dieci anni dall’ultima volta che le abbiamo viste!



