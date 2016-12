3 Generations - Una Famiglia Quasi Perfetta Clip - Il Pollo - iVid Portale dei trailer Clip - Il Pollo





Data di uscita del film:

24/11/2016 Genere: Regia:

Gaby Dellal Cast:

Naomi Watts, Elle Fanning, Susan Sarandon Trama del Film 3 GENERATIONS - Una Famiglia Quasi Perfetta:

Ray, adolescente di New York, è alle prese con la propria identità di genere. La madre Maggie è invece alla ricerca del padre biologico affinché questi firmi i documenti di approvazione per il cambio di sesso di Ray. Nel frattempo Dolly, madre di Maggie e perspicace manager musicale che condivide casa con la compagna Frances, accetta con difficoltà la decisione della nipote e l'incapacità della figlia di andar via dalla casa in cui è cresciuta.



