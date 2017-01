The Founder Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

12/01/2017 Genere: Biografico Regia:

John Lee Hancock Cast:

Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Laura Dern, Linda Cardellini, Patrick Wilson, B. J. Novak Trama del Film THE FOUNDER:

È l’assurda storia vera di Ray Kroc, un rappresentante di frullatori americano con poche prospettive che, negli anni ’50, imbattutosi in un chiosco di hamburger nel bel mezzo del deserto sud-californiano, ha creato l’impero mondiale della ristorazione “fast food” che noi tutti conosciamo come McDonald’s. Un film sull’ambizione, sulla tenacia e sul prezzo da pagare per ottenere il successo, magistralmente interpretato dal candidato all’Oscar® Michael Keaton (Birdman, Il caso Spotlight) e diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr. Banks).



