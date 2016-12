Una Vita Da Gatto Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

07/12/2016 Genere: Commedia Regia:

Barry Sonnenfeld Cast:

Kevin Spacey, Christopher Walken, Jennifer Garner Trama del Film UNA VITA DA GATTO:

L’attore Kevin Spacey interpreterà un uomo d’affari malato di lavoro che a causa di un incredibile incidente si ritrova intrappolato nel corpo del gatto di famiglia. L’unica possibilità di salvezza per il businessman è Felix Grant (Christopher Walken), il proprietario di un mistico negozio di animali a cui il felino Spacey chiede (miagola?) aiuto.



